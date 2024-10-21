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        Tiyatro Mudanya ilk oyununu sahneledi

        Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Tiyatro Mudanya", ilk oyunları "Cimri Beyin Altınları" ile izleyicinin karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:28
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        Tiyatro Mudanya ilk oyununu sahneledi
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        Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren “Tiyatro Mudanya”, ilk oyunları “Cimri Beyin Altınları” ile izleyicinin karşısına çıktı.

        Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gönüllülerin katılımıyla kurulan “Tiyatro Mudanya”, Ömer Naci Topcu’nun uyarlayıp yönettiği oyunla Mudanyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kültür ve sanatın her dalını Mudanyalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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