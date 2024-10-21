Tiyatro Mudanya ilk oyununu sahneledi

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kültür ve sanatın her dalını Mudanyalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gönüllülerin katılımıyla kurulan “Tiyatro Mudanya”, Ömer Naci Topcu’nun uyarlayıp yönettiği oyunla Mudanyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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