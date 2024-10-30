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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:49
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:İnegölİlçe Stadı

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

        İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş (Dk. 62 Onur Toroman), Batuhan Doğukıran (Dk. 77 Alperen Şirin), Emir Özsoy (Dk. 70 Deniz Dirk Knibbe), Umut Doğdu (Dk. 62 Ömer Faruk Boz), İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Calvo, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Ali Yıldız), Boutobba (Dk. 73 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Strandberg (Dk. 46 Aboubakar)

        Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kart: Dk. 74 Calvo (Atakaş Hatayspor)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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