Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:İnegölİlçe Stadı
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş (Dk. 62 Onur Toroman), Batuhan Doğukıran (Dk. 77 Alperen Şirin), Emir Özsoy (Dk. 70 Deniz Dirk Knibbe), Umut Doğdu (Dk. 62 Ömer Faruk Boz), İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Calvo, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Ali Yıldız), Boutobba (Dk. 73 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Strandberg (Dk. 46 Aboubakar)
Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 74 Calvo (Atakaş Hatayspor)
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