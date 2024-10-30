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        Annesinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalıştığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde annesinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada, sanık hakkında karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:56
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        Annesinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalıştığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde annesinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada, sanık hakkında karar açıklandı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emirhan Y. müşteki annesi Fatma O. ve sanık avukatı katıldı.

        Savunmasını yapan sanık, annesini çok sevdiğini belirterek, "Olay günü köpeğimle oturuyordum. Annem köpeği görünce panikledi. Kendine gelsin diye kolonya döktüm. Sigara içeceğim için elimde çakmak vardı. Çakmakla kolonyayı tutuşturma gibi durum olmadı." diye konuştu.

        Müşteki Fatma O. ise oğlunun pitbull cinsi köpek beslediğini ve olay günü köpek yanına gelince panik olduğunu anlattı.

        Bu sırada oğlunun üzerine kolonya döktüğünü belirten Fatma O, "Kolonya dökerek beni yakacağı hissine kapıldım ve mutfağa gittim. Kapıyı kapadım. Çıkmamı istedi. Kapının altından kolonya döküp ateşe verdi. Ateş bana ulaşmadı. Şikayetçi değilim." dedi.

        Sanığın tanık olarak dinlenen kuzeni Ümit B. de olay günü sesler duyduğu için yukarı kata teyzesinin evine çıktığını, teyzesinin mutfakta saklandığını, kuzeninin ise değişik hareketlerde bulunduğunu anlattı.

        Kuzenini sakinleştirdiğini belirten Ümit B, "Yerde mum ışığı gibi cılız bir ateş vardı. Kuzenim bana 'dayı' diye hitap ederdi. 'Bak dayı bundan korkuyor' dedi. Dışarı çıkarıp arabayla gezdirdim. O gün 'deccalin yok olması lazım' gibi ifadeler kullandı. Bunları kime söylediği belli değildi." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle tahliye edilmesini istedi.

        Sanığı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" 28 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, bu ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verdi.

        Emirhan Y, 15 Temmuz'da Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde evde bulundukları sırada annesinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmış ve daha sonra hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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