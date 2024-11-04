Bursa'da organ bağışına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla dikkati çekmek yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na doğru gerçekleştirilen etkinlikte ellerinde organ bağışına dikkat çeken dövizlerle yürüyen sağlık çalışanlarına, vatandaşlar da destek verdi.

Programda konuşma yapan Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, Organ Bağışı Haftası'na yürüyüş programıyla başladıklarını ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.