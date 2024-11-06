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        Uludağ'da dron kamerasından resim tablosunu andıran sonbahar manzaraları

        Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharda renk cümbüşüyle oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:22
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        Uludağ'da dron kamerasından resim tablosunu andıran sonbahar manzaraları
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        Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharda renk cümbüşüyle oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde Oteller Bölgesi'nde ağırlayan Uludağ, yaz aylarında ise kampçılık, trekking ve günübirlik piknikler için tercih ediliyor.

        Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil "hazan mevsimi" olarak bilinen sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor.

        Bölgede bugünlerde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü yaşanıyor.

        Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşip resim tablolarını andıran manzaralar, dronla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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