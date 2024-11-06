Uludağ'da dron kamerasından resim tablosunu andıran sonbahar manzaraları

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sonbaharda renk cümbüşüyle oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde Oteller Bölgesi'nde ağırlayan Uludağ, yaz aylarında ise kampçılık, trekking ve günübirlik piknikler için tercih ediliyor.

Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil "hazan mevsimi" olarak bilinen sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor.

Bölgede bugünlerde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü yaşanıyor.