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        Bursa'da refüje düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 08:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:29
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        Bursa'da refüje düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Alanyurt yolu üzerinde Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje düştü.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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