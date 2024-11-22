İnegöl'de gençler yaptıkları ahşap kuş evlerini ağaçlara astı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde Hüdai Camisi cemaatinden gençler, kış aylarında kuşların barınma ihtiyacını karşılamak için ahşaptan kuş evleri yaptı.

Projenin sorumlularından Bilal Esat, gazetecilere, çalışmaya katılan arkadaşları Serdar Turhanoğlu, Güven Karabulut, Enes Karaaslan ve Mustafa Eymen Turhanoğlu dahil toplam 30 kişinin bu çalışmaya gönülden katkı sunduğunu söyledi.

Ahşaptan hazırladıkları kuş evlerini belirlenen ağaçlara ve uygun noktalara yerleştirdiklerini belirten Esat, bu tür projelerin doğaya duyarlılığı artıracağına inandıklarını ifade etti.

Esat, projenin yaygınlaşması ve daha fazla kişinin katılım göstermesi için destek çağrısında bulundu.