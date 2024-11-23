GÜNCELLEME - Bursa'da torunu tarafından bıçaklanan dede hastanede öldü

Dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K, tartışma sırasında torunu İbrahim İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edilen Kemal K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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