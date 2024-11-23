GÜNCELLEME - Bursa'da torunu tarafından bıçaklanan dede hastanede öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün torunu tarafından bıçaklanan dede, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün torunu tarafından bıçaklanan dede, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K'nin (73) dün akşam evinde bıçaklanmasının ardından gözaltına alınan torunu İbrahim İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İbrahim İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi edilen Kemal K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K, tartışma sırasında torunu İbrahim İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
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