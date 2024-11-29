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        Bursa'da hırsızlık hükümlüsü kahvehanede maç izlerken yakalandı

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi, kahvehanede maç izlerken polislerce yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:22
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        Bursa'da hırsızlık hükümlüsü kahvehanede maç izlerken yakalandı
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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi, kahvehanede maç izlerken polislerce yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, hükümlünün dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'nde bir kahvehaneye gideceği bilgisine ulaştı.

        Karşılaşma başladıktan sonra kahvehaneye baskın yapan polislerce maç izlerken yakalanan Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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