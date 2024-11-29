Bursa'da hırsızlık hükümlüsü kahvehanede maç izlerken yakalandı

Ekipler, hükümlünün dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'nde bir kahvehaneye gideceği bilgisine ulaştı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

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