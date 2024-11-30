Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.