Harmancık Belediye Başkanı Arıkan 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde işçilerle bir araya geldi

Bursa Harmancık ilçesinde özel firmaya ait madende Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, maden emekçileri ile öğle yemeği yedi.

Jeoloji Mühendisi olan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, ilçede faaliyet gösteren özel maden işletmesinde öğle yemeğinde madenciler ile bir araya geldi.

Krom madeninin 1848 yılında ilk bulunduğu yer olan Harmancık ilçesinde bir çok özel maden şirketi krom ve manyezit cevheri üzerine faaliyet gösteriyor.