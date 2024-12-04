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        Harmancık Belediye Başkanı Arıkan 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde işçilerle bir araya geldi

        Bursa Harmancık ilçesinde özel firmaya ait madende Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, maden emekçileri ile öğle yemeği yedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:52
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        Harmancık Belediye Başkanı Arıkan 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde işçilerle bir araya geldi
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        Bursa Harmancık ilçesinde özel firmaya ait madende Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, maden emekçileri ile öğle yemeği yedi.

        Jeoloji Mühendisi olan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, ilçede faaliyet gösteren özel maden işletmesinde öğle yemeğinde madenciler ile bir araya geldi.

        Krom madeninin 1848 yılında ilk bulunduğu yer olan Harmancık ilçesinde bir çok özel maden şirketi krom ve manyezit cevheri üzerine faaliyet gösteriyor.

        Jeoloji Mühendisliği yaptığı dönemlerde maden şirketlerinde çeşitli kademelerde çalıştığını belirten Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, yenilen öğle yemeğinin ardından madenciler ile sohbet etti.

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