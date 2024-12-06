Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Kökten Dala Ağaç Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" düzenlendi

Sanatseverlere, sınırları ve mesafeleri aşarak bir araya gelen eşsiz eserleri görme fırsatı sunan sergi, 2 Aralık'tan itibaren 5 gün boyunca ziyaretçileri ağırladı.

Sanatçılar, çeşitli teknik ve malzemeleri kullanarak, doğaya, insana ve sanata dair duygularını eserlerine yansıttı.

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