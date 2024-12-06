Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Kökten Dala Ağaç Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" düzenlendi
Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında, "Yeşil Mektuplar: Kökten Dala Ağaç Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" düzenlendi.
Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) kuruluşunun 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında, "Yeşil Mektuplar: Kökten Dala Ağaç Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" düzenlendi.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Zeynep Afra Soyuer'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiye, 11 ülkeden 304 sanatçı, eserleriyle katıldı.
Sanatçılar, çeşitli teknik ve malzemeleri kullanarak, doğaya, insana ve sanata dair duygularını eserlerine yansıttı.
Sanatseverlere, sınırları ve mesafeleri aşarak bir araya gelen eşsiz eserleri görme fırsatı sunan sergi, 2 Aralık'tan itibaren 5 gün boyunca ziyaretçileri ağırladı.
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