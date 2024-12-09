Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türker Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türker Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Ahmet S. (23) yönetimindeki 16 Y 5399 plakalı otomobil ve Mehmet Zaman D. (45) idaresindeki 16 AVN 534 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

        Çarpışma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan İlkay T. (20) ile hafif ticari araçta bulunan İlayda D. (2) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı
        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı
        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Karacabey'de jandarma öğrencilere trafik semineri düzenledi
        Karacabey'de jandarma öğrencilere trafik semineri düzenledi
        Kıl testere ve iskarpela kullanarak ürettiği ahşap ürünleri 75 ülkeye ihraç...
        Kıl testere ve iskarpela kullanarak ürettiği ahşap ürünleri 75 ülkeye ihraç...