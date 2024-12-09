Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Çarpışma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan İlkay T. (20) ile hafif ticari araçta bulunan İlayda D. (2) yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet S. (23) yönetimindeki 16 Y 5399 plakalı otomobil ve Mehmet Zaman D. (45) idaresindeki 16 AVN 534 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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