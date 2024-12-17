Bursa'da 13 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tetkiklerin ardından öğrenciler taburcu edilmiştir. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar, okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da bir okulda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandığı öne sürülen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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