Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 13 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Bursa'da bir okulda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandığı öne sürülen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:57 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 13 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir okulda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandığı öne sürülen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, etkinlikte yanlarında getirdiği yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar, okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin ilk belirlemelere göre yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları belirlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tetkiklerin ardından öğrenciler taburcu edilmiştir. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 y...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 y...
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Battalla'nın ayrılığın...
        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Battalla'nın ayrılığın...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlendikleri öne sürülen 13 öğrenci, has...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlendikleri öne sürülen 13 öğrenci, has...
        Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı