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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 359 milyon lira ödeyecek

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın dördüncü dilim kapsamında 359 milyon lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:12
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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 359 milyon lira ödeyecek
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın dördüncü dilim kapsamında 359 milyon lira ödeme yapılacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar 30 Kasım-13 Aralık'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

        Kampanyanın başladığı günden bu yana yaklaşık 50 bin ton ürün alan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, dördüncü dilimle 1 milyar 241 milyon liraya ulaşacak.

        Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatifte ürün alımları Gemlik'te 4 bin 153 ton, Mudanya'da 12 bin 47 ton, Erdek'te 6 bin 25 ton, Orhangazi'de 4 bin 169 ton, İznik'te 12 bin 630 ton, Edincik'te 7 bin 365 ton, Mürefte'de 3 bin 146 ton, Marmara Adası'nda 190 ton olmak üzere 49 bin 725 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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