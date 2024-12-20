Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.A, S.Ç, A.Ç, Y.Ş, K.B. ve A.A. ise gözaltına alındı.

Operasyonda, mağdurlar S.A. (17), B.K. (23), S.A. (26), B.K. (21) ile yabancı uyruklu G.H. (32) ve D.I. (38) kurtarıldı. Yaşı küçük S.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 6 kadının tehdit ve şantajla korkutulduklarını, çevre illere götürülerek fuhşa zorlandıklarını belirledi. Bu kadınlardan S.A'nın (17), otellere başkasının kimliğiyle kayıt yaptırıldığı da tespit edildi.

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