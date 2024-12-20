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        Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bursa merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 6 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:59
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        Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Bursa merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 6 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 6 kadının tehdit ve şantajla korkutulduklarını, çevre illere götürülerek fuhşa zorlandıklarını belirledi. Bu kadınlardan S.A'nın (17), otellere başkasının kimliğiyle kayıt yaptırıldığı da tespit edildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, mağdurlar S.A. (17), B.K. (23), S.A. (26), B.K. (21) ile yabancı uyruklu G.H. (32) ve D.I. (38) kurtarıldı. Yaşı küçük S.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

        Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen T.A, S.Ç, A.Ç, Y.Ş, K.B. ve A.A. ise gözaltına alındı.

        Bursa'ya getirilen 6 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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