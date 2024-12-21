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        İnegöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:57
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        İnegöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ortaköy Mahallesi'nde Celal A. (56) idaresindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü Celal A. ile aynı araçta bulunan Habibe B. (47) yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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