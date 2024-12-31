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        Bursa'da tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 06:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 06:51
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        Bursa'da tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nesrin Uğurgümüş yönetimindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Köprülü Kavşağı girişinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BZZ 06 plakalı tankere arkadan çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü Uğurgümüş ile Erkan Öztemir yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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