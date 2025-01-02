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        Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Bilecik ve Çanakkale, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:37
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        Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Bilecik ve Çanakkale, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

        Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

        - Çanakkale

        Lapseki İlçe Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

        Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını ise emekli müftü İbrahim Sezgin yaptırdı.

        Daha sonda camide saf tutan cemaat namaz kılıp, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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