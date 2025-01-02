Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Daha sonda camide saf tutan cemaat namaz kılıp, dua etti.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını ise emekli müftü İbrahim Sezgin yaptırdı.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Bilecik ve Çanakkale, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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