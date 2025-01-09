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        Bursa'da yaklaşık 7 asırlık "gezek" geleneği yaşatılıyor

        Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık müzikli sohbet geleneği "gezek" kültürünün yaşatılması için "Bursa Gezek Evi" hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:20
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        Bursa'da yaklaşık 7 asırlık "gezek" geleneği yaşatılıyor
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        Bursa'da, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan 650 yıllık müzikli sohbet geleneği "gezek" kültürünün yaşatılması için "Bursa Gezek Evi" hizmete alındı.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "gezek" kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'nin bir bölümü, Bursa Gezek Evi'ne dönüştürülerek Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneğinin kullanımına sunuldu.

        Bursa Gezek Evi'nde ilk sahne provasını gerçekleştiren dernek üyeleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini icra etti.

        Her ay sonunda Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bursa Dostluk Gezeği" etkinliği için hazırlıklar yürüten sazende ve nazende üstatları, hem çaldı hem de söyledi.

        Dernek Başkanı Ali Piliçer, geçmişten geleceğe kültür köprüsü olan kadim gezek geleneğinin icra edileceği mekanın açılmasıyla bu alanda büyük hayalin gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

        Haftanın belli bir gününde üye olanların katılımıyla evlerde Türk sanat müziğinin icra edildiği geleneksel müzik faaliyeti olan gezek kültürü, Türk sanat müziğini diri tutma ve müzik adamları yetiştirmenin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırma amacı taşıyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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