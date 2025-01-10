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        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:07
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        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Matlı, mesajında, basın emekçilerinin toplumda kıymetli bir yeri olduğunu aktardı.

        Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla mesleklerini icra eden tüm gazetecilerin gününü kutlayan Matlı, şunları kaydetti:

        "Basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını savunurken, toplumsal bilincin gelişmesi ve kamuoyunun şekillenmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Bursa Ticaret Borsası olarak, basın çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve toplumumuza sundukları katkıları takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Başta kentimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum."

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