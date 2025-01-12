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        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gözaltına alınan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:54
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        Bursa'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gözaltına alınan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi'nde parkta oturan R.K'nin (47) cep telefonunu, yanına yaklaşan 2 şüpheli alıp kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

        Çaldıkları telefonla yakalanan zanlılar N.S. (20) ve J.B. (24) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden birinin olay yerinden kaçma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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