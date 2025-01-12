Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ekipler tarafından arama sahası genişletilen çalışmalar, beşinci gününde de devam ediyor.

Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucunda Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez ile beraber 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti.

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