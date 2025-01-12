Bursa-Ankara kara yolunda yağış sebebiyle tır devrildi

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Y.Ö. yönetimindeki 34 CTZ 839 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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