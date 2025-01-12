GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez ile beraber 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti.

Burada oğlunu gözden kaybeden baba, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucunda Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine Sönmez'in son görüldüğü yerde JAK, AKUT, İHH ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından arama sahası genişletilen çalışmalar, beşinci gününde de devam ediyor.

Necmettin Sönmez'in amcasının oğlu Hakan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Muşlu olduklarını ve kaybolan Necmettin Sönmez'e çocukluğunda geçirdiği bir ateşli hastalık neticesinde yüzde 96 engelli tanısı konulduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi neticesinde Necmettin Sönmez'in son olarak Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğünü ve ardından ekiplerin burada arama çalışmalarının yoğunlaştırdığını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu bölgede de emniyet, jandarma, AFAD bütün gücüyle buradaki süreci başlatmış oldular ve dünden beri de köpekli arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bütün varımızı, yoğumuzu, süreçlerimizi buraya entegre etmiş olduk. Umarım en yakın zamanda, araya çok fazla vakit geçmeden de bulmuş oluruz. Bütün ümidimiz bu. Devletimizden, duyarlı vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz."