Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12
1. Periyot: 22-15
Devre: 45-38
3. Periyot: 69-53
BURSA
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