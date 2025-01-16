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        Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bir ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:35
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        Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bir ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde ayı gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

        Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu arada ayının Boğazköy Mahallesi'nde gezdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, AA muhabirine, sabah saatlerinde bir arkadaşının gürültü üzerine ayıyı fark ettiğini anlattı.

        Daha sonra kendisinin durumdan haberdar olduğunu belirten Kuş, şunları kaydetti:

        "Ben de ayı barınağına bilgi verdim. Barınaktaki arkadaşlarla ayıyı köyün çıkışında gördük. Ayıyı barınağa doğru yönlendirip götürmeye çalışırken karşıdan gelen araçların ürkütmesiyle ayı orman istikametine kaçtı. Şu an ayının izleri saptandı. Mera bölgesinden Bayramdere istikametine gittiği düşünülüyor. Barınakta devrilen bir ağacın üzerine çıkıp kaçtığı tahmin ediliyor."

        Öte yandan gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ayı barınağında şu anda 70'in üzerinde bozayı yaşamını sürdürüyor.

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