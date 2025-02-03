Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B’nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram Hint keneviri ele geçirildi.

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