Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 430 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Y.B, adli kontrolle serbest kaldı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 430 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Y.B, adli kontrolle serbest kaldı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.B'yi (61) takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B’nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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