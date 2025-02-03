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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 430 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Y.B, adli kontrolle serbest kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:45
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, polis ekiplerince 430 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Y.B, adli kontrolle serbest kaldı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.B'yi (61) takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B’nin Hamidiye Mahallesi Şirinevler Sitesinde kuş kümesi olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 430 gram Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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