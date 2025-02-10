"Golden Horn Brass" grubu Bursa'da konser verdi

Müzik grubunun seslendirdiği "Dere Akıyor Dere", "Pervane" ve "Zeytinyağlı Yiyemem" gibi eserler müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Golden Horn Brass müzik grubu barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgilerden oluşan bir repertuvar sundu.

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olarak tanınan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", Bursa'da sahne aldı.

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