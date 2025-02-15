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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:10
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:CengizGöllü Voleybol Salonu

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Kemal Kayhan, Abreu, Panau, Fatih Eren Uğurlu, Arda Bostan, (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Mustafa Altay Demirci)

        On Hotels Alanya Belediyespor: Halit Kurtuluş, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)

        Setler: 25-19, 13-25, 23-25, 22-25

        Süre: 116 dakika (27, 23, 34, 32)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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