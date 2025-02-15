Bursa'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Derviş Ö. olduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen Mehmet A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldıztepe mevkisinde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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