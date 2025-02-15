Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Y.Ü. idaresindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt-İnegöl kara yolunda B.K. yönetimindeki 06 GMS 60 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Y.Ü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

        Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!

        Benzer Haberler

        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...
        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı
        "Mümine teyze"nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı e...
        "Mümine teyze"nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı e...
        Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluş...
        Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluş...
        Bursa'da kaçak sigara sattığı belirlenen kişi yakalandı
        Bursa'da kaçak sigara sattığı belirlenen kişi yakalandı
        Bursa'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
        Bursa'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı