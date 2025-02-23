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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:16
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Guerra, Nazlı Eda Kafkas, Merve Çepni, Bilge Paşa, Milenkovic, Kulan (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Sıla Zeynep Yaşar)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Bongaerts, Timmerman, Ayçın Akyol, Carutasu, Lazovic (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

        Setler: 13-25, 21-25, 18-25

        Süre: 74 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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