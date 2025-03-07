Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konseri

Gecenin sonunda Muhiddin Dürrüoğlu ve İbrahim Yazıcı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu'nun konuk olduğu konseri şef İbrahim Yazıcı yönetti.

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