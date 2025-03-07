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        Bursa'da "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı

        Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:34
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        Bursa'da "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı
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        Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bursa Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, tarihi Bithynia mezar stelleri izlenime sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, mezar taşlarının unutulmaz olduğunu söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkan Vekili Serkan Gedük ise antik dönemde, yaşayanlar ile ölen kişi arasında somut bağları kurma açısından mezar stellerinin çok kıymetli eserler olduğunu belirterek, "Bunlar dünyada eşi benzeri olmayan mezar stelleri. Bu anlamda çok kıymetliler." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa'daki 33 müze ve 2 ören yerinde yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlandığını belirterek, "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Bursa'da toplam 5 serginin açılmasının planlandığını bildirdi.

        Açılışa Bursa Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

        Sergi, mart sonuna kadar açık kalacak.

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