Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,
Darüşşafaka Lassa: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay
1. Periyot: 23-22
Devre: 52-48
3. Periyot: 83-74
Beş faulle çıkan: 38.28 Ege Demir
BURSA
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