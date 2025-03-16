AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da "Teşkilata Vefa İftarı"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İnşallah Türkiye'nin senelerce kanını emen, ayaklarında pranga olarak dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah'ın izniyle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız." dedi.

Ala, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilata Vefa İftarı"nda yaptığı konuşmada, 22 yıldır kesintisiz memlekete hizmet veren bir kadronun mensupları olduklarını söyledi.

Geçmişe bakıldığında AK Parti'nin başarının adı olduğunu vurgulayan Ala, geleceğe bakıldığında ise AK Parti'nin umudun adresi olduğunu anlattı.

Ala, AK Parti kadrolarının koltuk için değil, hizmet için yarıştığını belirterek, AK Parti'nin alternatifinin olmadığını vurguladı.

Muhalefeti eleştiren Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O muhalefette olanlar, muhalifler ise koltuk için yarışıyorlar. Seçim daha bitiyor, ertesi gün koltuklar için yarışma başlıyor orada ama bizde hizmet yarışı hiç bitmiyor. Ülkenin de buna ihtiyacı var. İnşallah Türkiye'nin senelerce kanını emen, ayaklarında pranga olarak dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah'ın izniyle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız. Ondan sonra da Türkiye, dünyanın en kalkınmış, en gelişmiş, en etkili ülkeler arasında milletimize yakışır bir biçimde var olacak ve dünyanın da gidişatına katkıda bulunacak bölgemizin de huzuruna katkıda bulunacaktır."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da teşkilatına teşekkür ederek, "AK Parti bir siyasi hareketten öte, bir adanmışlık hikayesidir. Geceyi gündüze katanların, milletine hizmeti şeref bilenlerin hikayesidir. İşte bu teşkilat vefanın, kardeşliğin ve büyük Türkiye hayalinin taşıyıcılarıdır." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Önder Matlı ve Umut Arman Sonay, milletvekilleri, belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.