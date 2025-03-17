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        Bursa'da kooperatif başkanı ve oğlu zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:49
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        Bursa'da kooperatif başkanı ve oğlu zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B. tutuklandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığının 3 aylık teknik takibi sonucunda R.B. (67) ve oğlu A.B'nin (41) adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 şüpheli, teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar döviz ve altına el konuldu.

        R.B. ve A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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