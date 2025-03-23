İnegöl'de büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfeye girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.

Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir büfeye gece saatlerinde şüphelilerin girdiğini fark eden bekçiler, 2 şüpheliyi yakaladı, bir şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan A.H. (15) ile M.Ö. (16), polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin büfeden 90 paket sigara ve çeşitli yiyecekler çaldığı tespit edildi.

İfadelerinde çaldıkları sigara ve yiyecekleri Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki park halindeki bir tırın altına gizlediklerini söylemeleri üzerine belirtilen noktada yapılan aramada, poşet içinde saklanan ürünler bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.