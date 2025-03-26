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        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:59
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        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Bursa'da tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı.

        Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami ile çevresindeki park ve bahçelerde namaz kılındı. Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

        Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

        - Balıkesir

        Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

        Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi.

        Programa katılan yüzlerce vatandaş dua etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu gecenin ve ramazanın önemini anlatan konuşma yaptı.

        Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazın ardından çikolata ve şeker ikram edildi.

        Sındırgı ilçesindeki Şerif Paşa Camisi'nde de program düzenlendi. Kadir Gecesi dolayısıyla Susurluk ilçesindeki camilerde de dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        - Çanakkale

        Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camileri ile Ayvacık’taki Fatih Camisi’nde Kadir Gecesi programları yapıldı.

        Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

        Daha sonra teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

        - Kütahya

        Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

        Akşam namazının ardından camileri dolduranlar namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

        Tarihi Ulu Cami'deki programa katılan İl Müftüsü İrfan Açık, teravih namazı öncesi vaaz verdi. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Kent geneli ve ilçelerdeki camilerde de yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesince namazdan sonra vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Bilecik

        Bilecik'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın ederken İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayı Boyu Camisi'nde vaaz verdi.

        Dilek, bu gece bol bol dua ve istiğfarda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, "İhlas ve samimiyetle Rabbimize yönelerek O'nun sonsuz rahmet ve mağfiretinden istifade etmeye çalışalım. Dualarımıza dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizi de dahil etmeliyiz. Özellikle Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da zulme, katliama ve soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimize, dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ızdırap çeken, baskı ve zulüm gören bütün Müslümanlara dualarımızda yer açalım." dedi.

        Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Camiden çıkışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Pazaryeri ilçesinde ise Doğanlar Camisi'nde teravih namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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