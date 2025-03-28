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        Uludağ'da otel yangınında vefat eden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

        Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:52
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        Uludağ'da otel yangınında vefat eden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
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        Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi'nde bir otelde dün meydana gelen yangında yaşamını yitiren Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın (25) cenazeleri otopsinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca alındı.

        Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta'nın cenazeleri, törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

        Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra, Uludağ'daki otel işletmecileri, kayak severler, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

        Dün sabah Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

        Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü T.D, oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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