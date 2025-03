Yerlileştirilen büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayisinin gücüne güç katıyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın imal ettiği büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayicilerin hizmetine sunuluyor.

Bursa'dan 120 ülkeye makine ihraç eden ERMAKSAN şirketi, 2014'te başlattığı AR-GE çalışması kapsamında özellikle uzay ve havacılık sanayisi için ürettiği 3 boyutlu metal yazıcılara yenisini ekledi.

Dünyada birkaç ülke tarafından üretilebilen, stratejik teknolojiyi yerlileştiren firma, 800 milimetre çapına kadar üretim yapabilen metal yazıcıları Türk sanayisinin hizmetine sundu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, AA muhabirine, eklemeli imalatın dünyada yeni teknolojilerden olduğunu, ithalat ve ihracatı ülkelerin özel izinlerine tabi olan büyük ölçekli yazıcıların ise Türkiye'de özellikle savunma ve havacılık sektöründe kullanıldığını söyledi.

Dünyada sadece birkaç benzeri olan büyük ölçekli metal yazıcı sayesinde stratejik ürünlerin daha ucuz ve seri üretildiğini belirten Özkayan, yazıcıda 20, 30 ve 50 mikron değerinde titanyum, inconel ve alüminyum gibi tozlardan üretilen malzemelerin savunma sanayisinden havacılığa, medikalden eğlence sektörüne kadar birçok alanda inovasyon ve gelişmeye öncülük ettiğini dile getirdi.

"Şu an dünyada bir tek Amerikan firmasının yaptığı 800 milimetreye 800 milimetre boyutlarında üretim yapabilen dev gibi bir eklemeli imalat makinası üretiyoruz. Tabii bunlar çok hassas işler ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Biz bu makineyi kendimiz yaptık. Parça üretiyor, yani bir metal tozuyla, lazerle tozu işleyerek istenilen, hiçbir makinanın yapamayacağı parçayı üretiyor. Mesela uçak motorlarının fanları var. Onlara kadar üretilebilir. Hiçbir makinenin üretemeyeceği herhangi bir parçayı o makine üretir. Biz de bu alanda kendimizi daima geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Daha büyük çapta makineler (yazıcılar), daha büyük çaplı parçalar üretilecek. Mesela titanyum çok sert bir malzemedir. Bu titanyum toz haline geliyor. O tozdan da istediğin parçayı üretiyorsun."

- Üretimde sınır hayal gücüne kalıyor

Firmanın eklemeli imalat müdürü Muzaffer Çakmak da dünyanın en büyük eklemeli imalat merkezlerinden birini kurduklarını anlattı.

Çakmak, dört lazerli 800x800 milimetre çapta üretim yapabilen 3 boyutlu bir yazıcıyı daha da geliştirip motor blokları gibi önemli malzemeleri de üretebileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji inanılmaz ilerliyor. Buradaki eklemeli imalat makinalarındaki tek sınır üretim platformunun sınırlı olması. Bundaki hedef şu; Hayal et, tasarla, yap. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde her fabrikanın, her işletmenin AR-GE'sinde bu cihazlar artık yerini alacak. Burada dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, parçaları birleştirilerek yapılabilir. Herhangi bir sınır olduğunu düşünmüyorum. Teknoloji nasıl ilerliyor, nerelere gidecek onu da kestirmek imkansız ama gelinen noktada, 3-5 yıl içerisinde hava araçları, kara araçları, deniz araçları, silahlar, lazer silahları bunlar artık ülkelerde, savunma alanında olanların envanterinde yerlerini alacak."