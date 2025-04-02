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        Uludağ'daki otel yangınında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Fikriye Usta'nın cenazesi defnedildi

        Uludağ'daki bir otelde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fikriye Usta'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:14
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        Uludağ'daki otel yangınında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Fikriye Usta'nın cenazesi defnedildi
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        Uludağ'daki bir otelde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fikriye Usta'nın cenazesi toprağa verildi.

        Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi'nde bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini dün kaybeden Fikriye Usta için Yıldırım ilçesindeki Sinandede Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Usta'nın naaşı, Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

        - Olay

        Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

        Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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