AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Kurtuluş esnafa desteğin önemine değindi
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, boykot çağrılarına tepki gösterdi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, boykot çağrılarına tepki gösterdi.
Kurtuluş, yazılı açıklamasında, esnaf bir babanın oğlu olduğunu ve yıllardır ticaretin içinde yer aldığının altını çizerek, "Bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, satıcısına sırt çeviren herkes aynaya bakmalı. Çünkü bu ekmek hepimizin sofrasında." ifadelerini kullandı.
Esnafa sahip çıkmanın önemine değinen Kurtuluş, şunları kaydetti:
"Marketinde, manavında, bakkalında kendi malını satan esnafın yüzüne nasıl bakacaksınız? Elini sıktığınız, selam verdiğiniz o esnaf sizin kardeşiniz değil mi? Bu insanlar alın teriyle kazanç sağlıyor. Yerli üretimi desteklemek, kendi milletine sahip çıkmak demektir. Boykot ettiğiniz şey sadece bir ürün değil, bir hayat mücadelesi, bir aile, bir umut."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.