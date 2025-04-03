Karacabey'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde 12 bin metrekare kapalı alana kurulan fuarın açılışına İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ ve Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ile diğer ilgililer katıldı.

Karacabey ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı.

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