Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kanserle savaşan çocukların yüzü Moral Evi'nde gülüyor

        BURCU İNANIR - Bursa Kanserle Savaş Derneğince geçen yıl oluşturulan Moral Evi, kanserli çocuklar başta olmak üzere birçok hastaya hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kanserle savaşan çocukların yüzü Moral Evi'nde gülüyor
        ABONE OL

        BURCU İNANIR - Bursa Kanserle Savaş Derneğince geçen yıl oluşturulan Moral Evi, kanserli çocuklar başta olmak üzere birçok hastaya hizmet veriyor.

        Geçen yıl derneğin 51. kuruluş yıl dönümünde hizmete açılan Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi, kanser tedavisi gören çocuklar için moral kaynağı oluyor.

        Çocuklar, burada verilen psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra hem akranlarıyla vakit geçiriyor hem de moral buluyor. Atölye etkinliklerinin de düzenlendiği Moral Evi'nde oyunlar oynayan çocuklar, bazı günler ünlü isimler tarafından da ziyaret ediliyor.

        Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, AA muhabirine, Moral Evi'nin birçok kişinin emeğiyle oluşturulan bir sosyal alan olduğunu söyledi.

        Ecemiş, yetişkin hastaların da burada çeşitli etkinliklerde bir araya geldiğini belirterek, "Burası okul öncesi klinik psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı arkadaşların gönüllü olarak belli periyotlarla çocuklarımız ve ailelerine destek olması amaçlı kuruldu. Bu süreçte yetişkin hastalarımızla da moral ve motivasyon açısından burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

        Kanserle mücadelede moralin önemine dikkati çeken Ecemiş, şunları kaydetti:

        "Kapının üzerinde 'Moral Evi' yazıyor. Dolayısıyla bu tedavi sürecinde en önemli etkenin moral olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız bugünkü etkinliklerinde küçük keklerini süsledi, kendi yiyecekleri pastalarını hazırladılar. Çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik. Amacımız farkındalığı artırmak, erken teşhisin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettirmek."

        - Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım da çocuklara moral veriyor

        Çocuklarla Moral Evi'nde zaman zaman bir araya gelen eski milli futbolcu Sercan Yıldırım da meme kanseri sebebiyle anneannesini kaybettikten sonra erken teşhisin önemini anladığını dile getirdi.

        Kansere karşı hem çocukların hem yetişkinlerin büyük mücadele verdiğini söyleyen Yıldırım, "Şimdi erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu, hayat kurtardığını gün geçtikçe, teknoloji geliştikçe daha fazla anlıyoruz." diye konuştu.

        Yıldırım, çocukların kendisini futboldan ve katıldığı televizyon programlarından tanıdığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Onlara moral olduğum zaman manevi duyguların ne kadar arttığını, hayatıma yansıdığını gördükçe daha mutlu oluyorum. Burada da güzel etkinliklerde buluşuyoruz. İnşallah daha da sık buluşacağımız bir noktamız aslında burası. O yüzden de emeği geçenlere buradan gönülden teşekkür ediyorum. Bu ortamda bulunmaktan da büyük gurur duyuyorum. Bir hayat, bir hayattır. Buradan moral bulup iyileşirlerse benim için ayrı mutluluk olur. O yüzden de buradayız, her zaman da olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu ve alkol bağımlılığından Yeşilay ile kurtuldu
        Uyuşturucu ve alkol bağımlılığından Yeşilay ile kurtuldu
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı
        İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliği...
        İş yeri kurşunlayan 15 yaşındaki şüpheli gözaltında, ifadesi pedagog eşliği...
        Paramotorla İznik Gölü üzerinde ay-yıldızlı şölen
        Paramotorla İznik Gölü üzerinde ay-yıldızlı şölen
        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü
        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü
        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı
        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı