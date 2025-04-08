Bursa'da kanserle savaşan çocukların yüzü Moral Evi'nde gülüyor

BURCU İNANIR - Bursa Kanserle Savaş Derneğince geçen yıl oluşturulan Moral Evi, kanserli çocuklar başta olmak üzere birçok hastaya hizmet veriyor.

Geçen yıl derneğin 51. kuruluş yıl dönümünde hizmete açılan Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi, kanser tedavisi gören çocuklar için moral kaynağı oluyor.

Çocuklar, burada verilen psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra hem akranlarıyla vakit geçiriyor hem de moral buluyor. Atölye etkinliklerinin de düzenlendiği Moral Evi'nde oyunlar oynayan çocuklar, bazı günler ünlü isimler tarafından da ziyaret ediliyor.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, AA muhabirine, Moral Evi'nin birçok kişinin emeğiyle oluşturulan bir sosyal alan olduğunu söyledi.

Ecemiş, yetişkin hastaların da burada çeşitli etkinliklerde bir araya geldiğini belirterek, "Burası okul öncesi klinik psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı arkadaşların gönüllü olarak belli periyotlarla çocuklarımız ve ailelerine destek olması amaçlı kuruldu. Bu süreçte yetişkin hastalarımızla da moral ve motivasyon açısından burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Kanserle mücadelede moralin önemine dikkati çeken Ecemiş, şunları kaydetti: "Kapının üzerinde 'Moral Evi' yazıyor. Dolayısıyla bu tedavi sürecinde en önemli etkenin moral olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız bugünkü etkinliklerinde küçük keklerini süsledi, kendi yiyecekleri pastalarını hazırladılar. Çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik. Amacımız farkındalığı artırmak, erken teşhisin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettirmek." - Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım da çocuklara moral veriyor Çocuklarla Moral Evi'nde zaman zaman bir araya gelen eski milli futbolcu Sercan Yıldırım da meme kanseri sebebiyle anneannesini kaybettikten sonra erken teşhisin önemini anladığını dile getirdi. Kansere karşı hem çocukların hem yetişkinlerin büyük mücadele verdiğini söyleyen Yıldırım, "Şimdi erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu, hayat kurtardığını gün geçtikçe, teknoloji geliştikçe daha fazla anlıyoruz." diye konuştu.