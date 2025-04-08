Bursa'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kubilay Öcalır idaresindeki 16 BGH 438 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Yalova kara yolu Karsak virajlarında, Lokman G. (54) yönetimindeki 16 MEU 75 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Kubilay Öcalır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Öcalır'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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