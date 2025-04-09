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        Bursa'da otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:37
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        Bursa'da otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta bir otoparkın önüne motosikletle gelen şüpheli ya da şüphelilerce, otoparka doğru tabancayla ateş edildi.

        Kurşunların isabet ettiği otopark çalışanı N.Ş, kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. N.Ş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, otoparktaki otomobile bir merminin isabet ettiğini ve olay yerinde 10 boş kovanın olduğunu belirledi.

        Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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