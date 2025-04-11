AK Parti Bursa Milletvekilleri Yavuz ve Mesten çiftçilerle buluştu
AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, Orhaneli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.
AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, Orhaneli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.
Yavuz ve Mesten'in katılımıyla Orhaneli Çarşı Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada Orhaneli Belediyesince hayata geçirilecek "Kapalı Sistem Sulama Projesi" hakkında bilgilendirme yapıldı.
Milletvekili Yavuz, projenin hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.