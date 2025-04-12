Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Gemlik-Armutlu yolunda karşıya geçmeye çalışan Kamil Baki'ye (72), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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